На российскую национальную валюту сейчас оказывают влияние нестабильность ситуации в США, рост заболеваемости коронавирусом и падение цены на нефть, однако эксперты видят потенциал роста курса рубля и прогнозируют его укрепление. Об этом сообщает «Эксперт Online».

По словам аналитиков, против рубля сейчас играет целый ряд факторов: высокие темпы распространения COVID-19 в мире и заявления о введении новых жестких ограничительных мер, неучтенные голоса в штате Джорджия, которые повышают политическую неопределенность в США, а также падение нефтяных котировок.

При этом начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин видит потенциал для укрепления рубля до 75,00 за доллар.

«Рубль поддержит фаза ноябрьского налогового периода, скорые аукционы Минфина РФ по продаже ОФЗ, а также цены на нефть марки Brent, которые в ожидании новых вакцин от COVID-19 имеют потенциал уйти к 45,00-50,00 долл. за бочку», — пояснил он.

Эксперты Sberbank CIB также прогнозируют, что рубль в перспективе пойдет в рост.

«Есть все предпосылки, что российская валюта закрепится на уровнях выше 76,00. А это очень мощный уровень поддержки для пары доллар-рубль, который откроет нацвалюте дорогу к 74,00», — отмечают они.

Как сообщал «Рамблер», ранее исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что доллары стоит покупать, несмотря на рост курса, так как в будущем доллар может подскочить выше 85 рублей.