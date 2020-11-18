Раскрыты потери России от нефтяной сделки

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Спад ВВП России в третьем квартале 2020 года мог составить 2% в годовом выражении в том случае, если бы страна не пошла на сокращение добычи нефтив рамках сделки ОПЕК+, заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на конференции S&P Global Ratings 2020.

Об этом сообщает РБК в среду.

Росстат ранее заявлял, что по его оценкам падение ВВП России за июль-сентябрь может составить 3,6% по отношению к этому периоду прошлого года.

Отмечается, что вклад сделки ОПЕК+ в ухудшение экономики страны составил 1,6%.

Колычева отмечает, что нефтяной сектор "занимает довольно большую долю" в структуре российской экономики. Из-за этого такие административные ограничения столь существенно повлияли на нее.

В третьем квартале, отмечает Росстат, добыча полезных ископаемых упала в России на 11,3%: этот фактор оказал основное давление на падение индекса промышленного производства на 4,6%.