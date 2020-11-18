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Стали известны потери России от нефтяной сделки 

Прайм 1 час назад
Раскрыты потери России от нефтяной сделки
Фото: Reuters
Спад ВВП России в третьем квартале 2020 года мог составить 2% в годовом выражении в том случае, если бы страна не пошла на сокращение добычи нефтив рамках сделки ОПЕК+, заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на конференции S&P Global Ratings 2020.
Об этом сообщает РБК в среду.
Росстат ранее заявлял, что по его оценкам падение ВВП России за июль-сентябрь может составить 3,6% по отношению к этому периоду прошлого года.
Отмечается, что вклад сделки ОПЕК+ в ухудшение экономики страны составил 1,6%.
Колычева отмечает, что нефтяной сектор "занимает довольно большую долю" в структуре российской экономики. Из-за этого такие административные ограничения столь существенно повлияли на нее.
В третьем квартале, отмечает Росстат, добыча полезных ископаемых упала в России на 11,3%: этот фактор оказал основное давление на падение индекса промышленного производства на 4,6%.
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Рынки , Экономика , Владимир Колычев , Росстат
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