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Bild: Байден намерен похоронить «Северный поток — 2» 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Байден намерен похоронить «Северный поток — 2»
Фото: Reuters
Журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке призвал Германию готовиться к «похоронам» газопровода «Северный поток — 2» после прихода к власти в США демократа Джозефа Байдена.
В своей статье он отмечает, что это произойдет из-за намерения американских властей ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.
Так, журналист ссылается на мнение бывшего советника экс-президента Барака Обамы Бенджамина Шмитта, который утверждает, что демократы и республиканцы одинаково негативно настроены к завершению работ на «Северном потоке».
Его позицию подтверждает и американский специалист по энергетической безопасности Алан Райли. Он считает, что новые санкции заставят «Газпром» долго искать сертификационные компании. В итоге это может привести к краху всего проекта.
Райли также указал, что главная цель Байдена — окончательно сорвать строительство газопровода. Для этого его администрация может предложить Германии «обширный пакет по вопросам безопасности», который будет предполагать замену российского газа возобновляемыми ресурсами по небольшим ценам.
Это предложение, вероятно, заставит немецкие власти окончательно отказаться от соглашений по «Северному потоку — 2», подводит итоги журналист.
Ранее сообщалось, что сенат и палата представителей Конгресса США собираются ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами и предприятиями, завершающими строительство газопровода «Северный поток — 2».
Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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Комментарии 2
Рынки , Барак Обама , Джозеф Байден , Владимир Путин , Газпром , Конгресс США , Bild
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