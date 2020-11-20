Названы проигравшие и выигравшие от пандемии валюты 

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер составил список национальных валют, по которым пандемия коронавируса "ударила «больнее всего", сообщает „Российская газета“. При этом, по его словам, есть такие валюты, которые выиграли от разгула инфекции по всему миру.

На первом месте по потерям из-за коронавируса расположись бразильский реал и аргентинский песо: оба подешевели на 34%. На втором месте оказалась турецкая лира со показателем обвала в 29%. Российский рубль показал снижение на 23%. Крепче отечественной нацвалюты оказался южноафриканский рэнд: он подешевел на 11%. Все это валюты стран с развивающимися экономиками, пояснил Зельцер. По его словам, в скором времени все они могут серьезно укрепиться. В том числе, у рубля аналитик заметил хорошие шансы „подрасти“.

При этом эксперт подчеркнул, что не все нацвалюты продемонстрировали падение в 2020 году. Например, китайский юань напротив — укрепился и вырос на 6,5%. Зельцер полагает, что причиной тому стало оперативное купирование вируса на территории государства, ожидаемое налаживание отношений с США и падение цен на нефть и газ. Подорожали также швейцарский франк и японская йена, в которые предпочли вложиться инвесторы как в максимально защищенный финансовый инструмент.

Американский доллар и евро, добавил эксперт, продолжают дешеветь. При этом шансов отыграть утраченные позиции у европейской валюты гораздо больше, чем у доллара, считает аналитик. Решающую роль, по его мнению, сыграют „ультрамягкая фискально-монетарная политика мировых центробанков“ и „более активное восстановление экономики Еврозоны“.