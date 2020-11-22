Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 затронул тему девальвации национальных валют. По мнению российского лидера, это явление несёт в себе большие риски для стран мира. Экономисты оценили слова политика.

Специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко, комментируя для телеканала «360» выступление Путина, заявил, что в России девальвация уже произошла в 2014 году.

Девальвации рубля началась ещё в 2014 году, идёт уже шесть лет и никуда не исчезала, поэтому будет она или не будет — вопрос неактуален. Рубль уже девальвирован, — резюмировал экономист.

Зайченко также допустил скачок стоимости российской нацвалюты, вызванный подведением итогов президентских выборов в США.

Конечно, до 14 декабря ситуация может быть острой. Пока мы видим, что рубль укреплялся две недели подряд. Сейчас, скорее всего, он пойдет опять расти, потому что будет просто банальная техническая коррекция после нисходящего импульса торгов, — отметил эксперт.

Финансист Александр Саяпин с мнением коллеги не согласился. По его словам, рубль не девальвировался и девальвация маловероятна в будущем.

Девальвация рубля, думаю, не грозит. По доллару и евро — тоже думаю, что будет всё нормально. Эти опасения связаны с тем, что народ не работает, а кушать продолжает, и из-за этого экономика всех стран проседает. Но с учётом новостей о разработке сыворотки, которая уже весной будет действовать, это вовсю укрепило доллар сразу на 19%, если не ошибаюсь. И всё будет хорошо, — подчеркнул Саяпин.

Как передавал NEWS.ru, Путин, выступая на самите «двадцатки», призвал принять дополнительные меры, чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства стран мира.