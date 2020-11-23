Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.90
$
76.00
90.16
90.25
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
45.87
+0.00 Золото
1865.46
–0.19 РТС
1262.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.11
1.1879
+0.0067
09.11
1.1812
19.11
11.11
28.10

Фондовые рынки АТР растут на оптимизме вокруг вакцины 

Прайм 6 часов назад
Фондовые рынки АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут на фоне новостей о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,86% — до 3406,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,27% — до 2295,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,18% — до 26403,17 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,85% — до 2600,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53% — до 6572,1 пункта. Японская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем, по итогам торгов в пятницу Nikkei 225 снизился на 0,42% — до 25527,37 пункта.
В понедельник трейдеры продолжают отыгрывать новости вокруг вакцины от коронавируса. Ранее компании Pfizer и Moderna объявили об успешных испытаниях своих кандидатов, которые показывали эффективность на уровне около 95%. Это вызвало волну оптимизма на рынках. В связи с этим некоторые страны начали объявлять о скором начале вакцинации населения.
В то же время эксперты отмечают, что на данный момент рынки "колеблются" между новостями о вакцинах и опасениями, вызванными продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире. Ситуация по-прежнему остается тяжелой в США, где число случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на один миллион и превысило 12 миллионов случаев. В ряде стран Европы на фоне "второй волны" были введены новые карантинные меры.

"Новости о вакцинах вызывают большой энтузиазм, и это логично — чем скорее мы сможем получить эффективную вакцину, тем скорее вернемся к нормальной жизни. Проблема, с нашей точки зрения, заключается в том, что мы сначала должны пережить зиму, которая может встретить нас неприятными экономическими сюрпризами", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик Wells Fargo Asset Management Брайан Якобсен (Brian Jacobsen).

Видео дня. Как получить ипотеку под 3% в Подмосковье
Прайм: последние новости
Аналитик рассказал о скорой девальвации доллара Аналитик рассказал о скорой девальвации доллара У золота новая надежда У золота новая надежда Центральный банк продал на внутреннем рынке валюту на 6,6 миллиардов рублей Центральный банк продал на внутреннем рынке валюту на 6,6 миллиардов рублей
Комментарии
Рынки , Pfizer , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение