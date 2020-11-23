В мире меняется «нефтяной лидер»

Китай уже в 2021 году может стать мировым лидером нефтепереработки, подвинув на второе место США, которые главенствовали на рынке с середины XIX века.

В Китае сейчас строятся четыре новых нефтеперерабатывающих завода, в США подобные предприятия закрываются. Речь идёт о заводе Convent в Луизиане, принадлежащем Shell . После его открытия в 1967 году перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали китайские, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что общая мощность новых заводов в Поднебесной составит 1,2 млн баррелей в сутки. Столько же перерабатывают во всей Великобритании. Также подчёркивается, что в Китае экономика быстро восстанавливается после пандемии коронавируса, в то время как в США и Европе ситуация с COVID-19 не улучшается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия смогла нарастить поставки нефти в Китай в этом году на 8%, или 140 тысяч баррелей в сутки, рассказали в ценовом агентстве Argus. Ранее стало известно, что КНР в июне установила исторический рекорд по импорту сырья, покупая в среднем 12,9 млн баррелей в сутки. Эксперты объясняют, что Китай воспользовался весенним обвалом цен на нефть для активного пополнения своих хранилищ.