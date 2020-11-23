Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.90
$
76.00
90.16
90.25
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
45.87
+0.00 Золото
1865.46
–0.19 РТС
1262.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.11
1.1879
+0.0067
09.11
1.1812
19.11
11.11
28.10

Кому выгодна девальвация в России 

Артём Кульша 4 часа назад
Кому выгодна девальвация в России
Фото: ТАСС
Компании-экспортеры, федеральный бюджет и Фонд национального благосостояния выиграли от падения курса рубля. Об этом экономист Александр Абрамов сообщил «Аргументам и фактам».
Абрамов — кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Он объяснил, что девальвация рубля выгодна крупным компаниям-экспортерам (зерна, продуктов питания, энергетических ресурсов), потому что издержки у них рублевые, а выручка валютная.

«Падение курса рубля спасает сырьевые отрасли», — отметил экономист, объяснив это снижением стоимости нефти и газа в долларах, но сохранением цен на прежнем уровне или даже ростом в рублях в результате девальвации.

Кроме того, подешевевший рубль увеличил доходы федерального бюджета от продажи энергоресурсов, а также резервы страны — в рублевом исчислении Фонд национального благосостояния вырос почти в два раза благодаря курсовой разнице.
21 ноября, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин выступил на саммите «Большой двадцатки» (G20). В ходе своего выступления он заявил, что девальвация национальных валют несет большой риск, в первую очередь для стран с низкими доходами и заимствованиями, на две трети номинированными в долларах, потому что повышает стоимость обслуживания государственных долгов. В данной связи Путин заявил о необходимости принятия дополнительных мер ради недопущения роста экономического и социального неравенства различных стран.
Видео дня. Как получить ипотеку под 3% в Подмосковье
Комментарии
Рынки , Александр Абрамов , Владимир Путин , РАНХиГС , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение