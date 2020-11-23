Кому выгодна девальвация в России 

Компании-экспортеры, федеральный бюджет и Фонд национального благосостояния выиграли от падения курса рубля. Об этом экономист Александр Абрамов сообщил «Аргументам и фактам».
Абрамов — кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Он объяснил, что девальвация рубля выгодна крупным компаниям-экспортерам (зерна, продуктов питания, энергетических ресурсов), потому что издержки у них рублевые, а выручка валютная.
«Падение курса рубля спасает сырьевые отрасли», — отметил экономист, объяснив это снижением стоимости нефти и газа в долларах, но сохранением цен на прежнем уровне или даже ростом в рублях в результате девальвации.
Кроме того, подешевевший рубль увеличил доходы федерального бюджета от продажи энергоресурсов, а также резервы страны — в рублевом исчислении Фонд национального благосостояния вырос почти в два раза благодаря курсовой разнице.
21 ноября, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин выступил на саммите «Большой двадцатки» (G20). В ходе своего выступления он заявил, что девальвация национальных валют несет большой риск, в первую очередь для стран с низкими доходами и заимствованиями, на две трети номинированными в долларах, потому что повышает стоимость обслуживания государственных долгов. В данной связи Путин заявил о необходимости принятия дополнительных мер ради недопущения роста экономического и социального неравенства различных стран.