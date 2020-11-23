Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций растет по основным индексам на внешнем позитивном фоне, но отступил от локальных максимумов, достигнутых в начале торгов понедельника, следует из данных торгов Московской биржи

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.47 мск поднимается на 0,23%, до 3057,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1268,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 27 копеек, до 75,93 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 90,34 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1%, до 45,5 доллара за баррель.

РЫНКИ НАЧАЛИ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ НОЯБРЯ С РОСТА

Большинство азиатских фондовых индексов сегодня выросло, европейские индикаторы, а также фьючерсы на ведущие индексы США также сейчас увеличиваются.

Индекс Мосбиржи в первый час торгов поднимался до 3094,06 пункта — максимума с февраля, а индекс РТС на укрепляющемся рубле поднимался до 1287,36 пункта, максимума с лета.

Новости об успехах разработчиков вакцин стимулировали рост мировых экономических площадок, в том числе и российского рынка акций, отмечает Артем Тузов из компании "Универ капитал".

Новую волну оптимизма на глобальных рынках вызвала новость об эффективности и безопасности еще одной вакцины от коронавируса, на этот раз положительные результаты представила англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, работающая над препаратом совместно с Оксфордским университетом, уточняет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Вторым стимулом стала дорожающая нефть, котировки которой растут из-за ожидания скорой вакцинации (в США она может начаться до 14 декабря) и победы над пандемией. Также инвесторы ожидают, что на заседании ОПЕК+ страны картеля не будут увеличивать добычу, а оставят имеющиеся ограничения", — добавляет Тузов.

В лидерах падения — депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,08%), акции " Распадской " (-3,05%), депозитарные расписки X5 (-1,66%). На снижении котировок золота теряют в цене акции Petropavlovsk (-2,57%), Polymetal (-1,73%) и акции "Полюса" (-2,22%).

ПРОГНОЗЫ

На взгляд Александра Осина из компании "Фридом финанс", отечественный рынок продолжит двигаться вверх в ходе текущей сессии, но потенциал роста индекса Мосбиржи ограничивают технические факторы и новостной фон из США. Ориентир для закрытия — 3030-3085 пунктов, считает он.

Бабин не исключает, что индексы могут преодолеть ближайшие сопротивления, находящиеся на достигнутых сегодня вершинах: 3094 пунктов — у индекса Мосбиржи, 1287 пунктов — у индекса РТС.