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Российский рынок акций умеренно растет на внешнем позитиве 

Прайм и ещё 2 4 часа назад
Российский рынок акций умеренно растет
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций растет по основным индексам на внешнем позитивном фоне, но отступил от локальных максимумов, достигнутых в начале торгов понедельника, следует из данных торгов Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.47 мск поднимается на 0,23%, до 3057,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1268,72 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 27 копеек, до 75,93 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 90,34 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1%, до 45,5 доллара за баррель.

РЫНКИ НАЧАЛИ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ НОЯБРЯ С РОСТА

Большинство азиатских фондовых индексов сегодня выросло, европейские индикаторы, а также фьючерсы на ведущие индексы США также сейчас увеличиваются.
Индекс Мосбиржи в первый час торгов поднимался до 3094,06 пункта — максимума с февраля, а индекс РТС на укрепляющемся рубле поднимался до 1287,36 пункта, максимума с лета.
Новости об успехах разработчиков вакцин стимулировали рост мировых экономических площадок, в том числе и российского рынка акций, отмечает Артем Тузов из компании "Универ капитал".
Новую волну оптимизма на глобальных рынках вызвала новость об эффективности и безопасности еще одной вакцины от коронавируса, на этот раз положительные результаты представила англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, работающая над препаратом совместно с Оксфордским университетом, уточняет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Вторым стимулом стала дорожающая нефть, котировки которой растут из-за ожидания скорой вакцинации (в США она может начаться до 14 декабря) и победы над пандемией. Также инвесторы ожидают, что на заседании ОПЕК+ страны картеля не будут увеличивать добычу, а оставят имеющиеся ограничения", — добавляет Тузов.

Поэтому среди дорожающих бумаг — большинство акций нефтегазового сектора: акции "Газпрома" поднимаются в цене на 0,13%, "Газпром нефти" на 0,3%, "Лукойла" на 0,16%, "Роснефти" на 0,54%, префы "Башнефти" на 0,61%, акции "Новатэка" — на 0,55%. Также прибавляют бумаги "Татнефти" (префы — на 1,26%, обыкновенные акции — на 1,82%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы — на 0,43%, обыкновенные акции — на 1,19%).
Также в лидерах роста — акции АФК "Система" (+2,98%), "Сафмара" (+2,08%), банка "Санкт-Петербург" (+2,03%), "Эн+ груп" (+1,84%), ФСК ЕЭС (+1,84%), "Детского мира" (+1,83%) и обыкновенные акции "Селигдара" (+1,82%).
В лидерах падения — депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,08%), акции "Распадской" (-3,05%), депозитарные расписки X5 (-1,66%). На снижении котировок золота теряют в цене акции Petropavlovsk (-2,57%), Polymetal (-1,73%) и акции "Полюса" (-2,22%).

ПРОГНОЗЫ

На взгляд Александра Осина из компании "Фридом финанс", отечественный рынок продолжит двигаться вверх в ходе текущей сессии, но потенциал роста индекса Мосбиржи ограничивают технические факторы и новостной фон из США. Ориентир для закрытия — 3030-3085 пунктов, считает он.
Бабин не исключает, что индексы могут преодолеть ближайшие сопротивления, находящиеся на достигнутых сегодня вершинах: 3094 пунктов — у индекса Мосбиржи, 1287 пунктов — у индекса РТС.

"Закрепиться в плюсе индикаторам может помочь оптимизм на биржах США. Если же покупки за рубежом не получат продолжения, не исключена фиксация прибыли и выход российских индексов в минус по итогам дня", — считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

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Комментарии
Рынки , Дмитрий Бабин , Елена Кожухова , Александр Осин , Сургутнефтегаз , Татнефть , АФК Система , ФСК ЕЭС , Газпром , Башнефть , Тинькофф банк , Распадская , Банк "Санкт-Петербург" , Газпромнефть , Детский мир , Московская биржа , Селигдар , Лукойл , Новатэк , Роснефть
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