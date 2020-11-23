ЦБ продал валюту на 6,6 млрд рублей

Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 20 ноября составил 6,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

Как сообщал Минфин РФ, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 4 декабря составит 50,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели предполагается направлять сумму в эквиваленте 2,5 миллиарда рублей.