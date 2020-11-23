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Центральный банк продал на внутреннем рынке валюту на 6,6 миллиардов рублей 

Прайм 3 часа назад
ЦБ продал валюту на 6,6 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 20 ноября составил 6,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Как сообщал Минфин РФ, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 4 декабря составит 50,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели предполагается направлять сумму в эквиваленте 2,5 миллиарда рублей.
Помимо этого, ЦБ РФ с 1 октября дополнительно продает на внутреннем рынке валюту на 185,4 миллиарда рублей в рамках сделки по Сбербанку, а с 26 октября начал продажу валюты и от сделки по "Аэрофлоту". При этом регулятор ограничил ежедневные объемы этих продаж 4 миллиардами рублей. Дополнительные продажи валюты ЦБ планировал осуществлять по 30 декабря.
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Рынки , Аэрофлот , Сбербанк России , Центральный банк России
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