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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $46 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Цена на нефть Brent выросла
Фото: РИА Новости
Цена на январские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $46 за баррель.
Об этом сообщает ТАСС.
По данным на 11:22 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на до $46,03 за баррель.
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