Цена на нефть Brent выросла

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Цена на январские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $46 за баррель.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 11:22 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на до $46,03 за баррель.