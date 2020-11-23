Цена на нефть Brent выросла

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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $46
RT на русском
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ещё 3
2 часа назад
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РИА Новости
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Цена на январские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $46 за баррель.
Об этом сообщает ТАСС.
По данным на 11:22 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на до $46,03 за баррель.
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