Биржи АТР закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись ростом на ослаблении опасений за перспективы восстановления мировой экономики на фоне прогресса в области создания вакцины против COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1%, до 3414,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,54%, до 2301,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, до 26486,2 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,92%, до 2602,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6561,6 пункта. Торги на бирже Японии в понедельник не проводились в связи с национальным праздником, по итогам торгов в пятницу Nikkei 225 снизился на 0,42% — до 25527,37 пункта.

Поддержку настроений трейдеров в понедельник оказали новости вокруг создания вакцины против коронавируса. Так, американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19. В воскресенье советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи заявил, что вакцинация от коронавируса в США может начаться 11 декабря.

Кроме того, в понедельник, уже после закрытия большинства бирж Азии британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%.