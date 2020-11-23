Курс доллара упал до минимума с 2018 года 

Курс доллара по отношению к десяти мировым валютам упал до минимума с 2018 года. Причиной стало появление эффективной вакцины от коронавируса. Об этом пишет Bloomberg

Dollar Spot Index, который составляет агентство, отслеживает движение доллара по отношению к корзине из десяти мировых валют, в том числе евро, йене и юаню. Показатель упал на 0,2 процента, до уровня апреля 2018 года, после сообщения американских властей о том, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в первой половине декабря текущего года. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта, до 0,86 процента.

Новости о вакцине от коронавируса говорят о том, что мировая экономика начнет восстанавливаться «скорее рано, чем поздно». В результате доллар, который является тихой гаванью для инвесторов во время кризиса, потеряет свою привлекательность, пояснил валютный стратег из National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril).