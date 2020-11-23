Экономическая активность в еврозоне ослабла в ноябре 2020 года на фоне нового локдауна из-за второй волны коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства IHS Markit, которое рассчитывает Purchasing Managers’ Index (PMI).

Показатель в ноябре упал до 45,1 пункта с уровня в 50 пунктов в октябре. Это самое низкое значение с мая 2020 года, отметили в IHS Markit. «Деловая активность в еврозоне резко упала в ноябре из-за того, что европейские страны пошли на новые агрессивные меры по сдерживанию распространения коронавируса», — говорится в отчете.

В Германии, главной экономике Европы, индекс PMI за месяц снизился с 55 пунктов до 52 пунктов. Показатель во Франции упал с 47,5 пункта до 39,9 пункта. В Италии PMI снизился с 50 пунктов до 45,1 пункта.

Когда значение индекса PMI опускается ниже 50 пунктов, это означает падение деловой активности, когда значение поднимается выше данной отметки, экономика растет.