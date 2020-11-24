Вакцина от коронавируса обвалила цены на золото 

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Появление эффективной вакцины от коронавируса обвалило цены на золото. Стоимость драгоценного металла упала до уровня середины июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже Comex.

Декабрьские фьючерсы на золото к 9:00 по московскому времени опустились до 1823,7 доллара за тройскую унцию, потеряв 14,1 доллара (0,77 процента).

Стоимость золота снижается третью сессию подряд на новостях о появлении эффективной вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna. Накануне, 23 ноября, британско-шведская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ клинических испытаний ее препарата показал эффективность на уровне 70 процентов. Дополнительным фактором, влияющим на снижение стоимости золота, стало ослабление политической неопределенности в США. Действующий президент Дональд Трамп дал распоряжение о передаче власти Джо Байдену