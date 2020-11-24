Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.87
$
76.11
90.10
90.15
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
46.39
+0.30 Золото
1826.25
+0.07 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1875
+0.0063
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

Вакцина от коронавируса обвалила цены на золото 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Вакцина от коронавируса обвалила цены на золото
Фото: РИА Новости
Появление эффективной вакцины от коронавируса обвалило цены на золото. Стоимость драгоценного металла упала до уровня середины июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже Comex.
Декабрьские фьючерсы на золото к 9:00 по московскому времени опустились до 1823,7 доллара за тройскую унцию, потеряв 14,1 доллара (0,77 процента).
Стоимость золота снижается третью сессию подряд на новостях о появлении эффективной вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna. Накануне, 23 ноября, британско-шведская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ клинических испытаний ее препарата показал эффективность на уровне 70 процентов. Дополнительным фактором, влияющим на снижение стоимости золота, стало ослабление политической неопределенности в США. Действующий президент Дональд Трамп дал распоряжение о передаче власти Джо Байдену.
Ранее газета Financial Times писала, что золото еще может отыграть падение как средство защиты от инфляции, если рост цен ускорится, а регуляторы стран мира отложат повышение процентных ставок. Пока инвесторы предпочитают другие драгметаллы, которые не находятся под ударом.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Последние новости
В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Pfizer , Financial Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение