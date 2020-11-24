Нефть дорожает

Мировые цены на нефть во вторник утром уверенно растут, закрепляясь у максимумов с марта, на прогрессе в разработках вакцины от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 46,45 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,89%, до 46,47 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,98% — до 43,48 доллара за баррель.

Пандемия COVID-19 с момента ее начала оказала серьезное давление на мировую экономику и, в том числе, на спрос на топливо. В этом свете все появляющиеся новости об успешных испытаниях вакцин различными компаниями вселяют оптимизм инвесторам, даря надежду на скорую отмену карантинных мер и восстановление спроса.

"Прогресс в разработке и распространении вакцин снижает риски на пути к нормальной жизни нефтяных рынков", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

В понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее в этом месяце об успехах сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.