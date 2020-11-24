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Российские индексы растут в начале торгов 

Банки.ру 2 часа назад
Российские индексы растут в начале торгов
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», показывают данные Московской биржи.
На 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,13% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 081,5 пункта. Индекс РТС вышел в плюс на 1,77%, достигнув уровня 1 279,09.
«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение последних дней, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятнее всего, выйдут в плюс благодаря сохранению преимущественно оптимистичных настроений за рубежом, — спрогнозировала она перед началом торгов. — Тянуть рынок вниз, однако, продолжат золотодобытчики. Цены на драгоценный металл во вторник вновь падают и расположены ниже 1 830 долларов за унцию, у новых минимумов с июля. Увеличение мирового аппетита к риску неблагоприятно сказывается на защитных активах, но золото пока сохраняет среднесрочную поддержку в 1 810 долларов за унцию. В остальном итог дня на отечественных биржах будет зависеть в том числе от нефтяных цен — последние по-прежнему смотрятся достаточно уверенно и штурмуют многонедельные максимумы».

«Сегодня утром на глобальных рынках наблюдаются умеренно позитивные настроения, чему способствуют в том числе и сообщения о готовности администрации [президента США] Дональда Трампа передавать доступ к финансированию и информации команде Джо Байдена. Так, азиатские рынки преимущественно умеренно растут, уверенно прибавляют фьючерсы на индексы США. Мы ждем, что сегодня в течение дня позитивный настрой на рынках сохранится», — комментирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
Он напоминает, что «индекс Мосбиржи в ходе торгов понедельника попытался продвинуться к отметке 3 100 пунктов, но завершил торговую сессию незначительным снижением, вернувшись под отметку 3 050 пунктов в результате волны фиксации прибыли, фокусировавшейся в ряде бумаг горнодобывающего сектора и „фишках“ госбанков. Нефтегазовый сектор ввиду крепости рынка нефти выглядел лучше рынка».

«Учитывая в целом благоприятный внешний фон, складывающийся сегодня утром, ждем от индекса Мосбиржи перехода в зону 3 050—3 100 пунктов и новых попыток продвинуться к уровню 3 100 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей вторника выделяем отчетность «ЛУКОЙЛа» по МСФО и представление стратегии компании «Энел Россия», их рыночных — начало торгов бумагами Ozon на Мосбирже», — пишет Локтюхов.

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Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Елена Кожухова , Евгений Локтюхов , Дональд Трамп , Промсвязьбанк , Московская биржа , Энел Россия , Лукойл
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