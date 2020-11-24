Российские индексы растут в начале торгов 

«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятнее всего, выйдут в плюс благодаря сохранению преимущественно оптимистичных настроений за рубежом, — спрогнозировала она перед началом торгов. — Тянуть рынок вниз, однако, продолжат золотодобытчики. Цены на драгоценный металл во вторник вновь падают и расположены ниже 1 830 долларов за унцию, у новых минимумов с июля. Увеличение мирового аппетита к риску неблагоприятно сказывается на защитных активах, но золото пока сохраняет среднесрочную поддержку в 1 810 долларов за унцию. В остальном итог дня на отечественных биржах будет зависеть в том числе от нефтяных цен — последние по-прежнему смотрятся достаточно уверенно и штурмуют многонедельные максимумы».