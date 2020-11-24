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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Доллар и евро снизились
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 34 копейки — до 75,84 рубля.
Курс евро упал на 29 копеек и составил 89,92 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Эксперт оценил прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году Эксперт оценил прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году Цена на нефть марки Brent поднялась выше $46 Цена на нефть марки Brent поднялась выше $46
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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