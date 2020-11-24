Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.87
$
76.11
90.10
90.15
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
46.39
+0.30 Золото
1826.12
+0.06 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1875
+0.0063
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

Курс доллара упал до минимума с 2018 года 

Прайм 4 часа назад
Курс доллара упал до двухлетнего минимума
Фото: РИА Новости
Курс американской национальной валюты по отношению к десяти мировым валютам упал до минимума с 2018 года. Как пишет агентство Bloomberg, причина для падения доллара — появление эффективной вакцины от коронавируса.
Индекс Dollar Spot Index от агентства Bloomberg отслеживает то, как торгуется доллар США по отношению к корзине из десяти мировых валют. В корзину входят евро, йена, юань.
Итак, показатель доллара упал на 0,2% — до уровня апреля 2018 года.
Это произошло после сообщения властей США о том, что в стране могут начать вакцинацию от COVID-19 уже первой половине декабря этого 2020 года.
Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — ДО 0,86%.
Сейчас все сообщения о новых вакцинах против коронавируса, так и о методах лечения заболевания, дают сигналы рынкам о том, что мировая экономика начнет восстанавливаться "скорее рано, чем поздно". Поэтому американской доллар, который традиционно воспринимается инвесторами тихой гаванью во время кризиса, стал терять свою привлекательность, рассказал агентству валютный стратег из National Australia Bank Родриго Катрил.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Прайм: последние новости
Ozon в рамках IPO размещает 33 миллиона акций Ozon в рамках IPO размещает 33 миллиона акций Курс доллара упал до минимума с 2018 года Курс доллара упал до минимума с 2018 года Золото дешевеет на "вакцинном" оптимизме Золото дешевеет на "вакцинном" оптимизме
Комментарии
Рынки , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение