Курс доллара упал до двухлетнего минимума

Курс американской национальной валюты по отношению к десяти мировым валютам упал до минимума с 2018 года. Как пишет агентство Bloomberg, причина для падения доллара — появление эффективной вакцины от коронавируса.

Индекс Dollar Spot Index от агентства Bloomberg отслеживает то, как торгуется доллар США по отношению к корзине из десяти мировых валют. В корзину входят евро, йена, юань.

Итак, показатель доллара упал на 0,2% — до уровня апреля 2018 года.

Это произошло после сообщения властей США о том, что в стране могут начать вакцинацию от COVID-19 уже первой половине декабря этого 2020 года.

Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — ДО 0,86%.

Сейчас все сообщения о новых вакцинах против коронавируса, так и о методах лечения заболевания, дают сигналы рынкам о том, что мировая экономика начнет восстанавливаться "скорее рано, чем поздно". Поэтому американской доллар, который традиционно воспринимается инвесторами тихой гаванью во время кризиса, стал терять свою привлекательность, рассказал агентству валютный стратег из National Australia Bank Родриго Катрил.