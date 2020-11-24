Как доллар отреагирует на передачу власти в США 

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор не назван, однако средства массовой информации отдают победу Джо Байдену. Тот также уже заявил о победе, а Трамп пытается оспорить результаты голосования в ряде штатов.

Сегодня Трамп сообщил, что продолжит борьбу, но в интересах страны рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США и членам своей администрации делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов по передаче полномочий Байдену.

Голубовский убежден, что на фоне этого заявления Трампа курс американской валюты по отношению к российской останется на прежних позициях — в районе 76 рублей за доллар. Он высказал мнение, что, если бы Трамп не согласился на передачу власти, доллар укрепился бы.

«Сработал бы принцип — чем сильнее нестабильность, тем сильнее американская валюта. То, что плохо для страны, хорошо для валюты», — объяснил аналитик.