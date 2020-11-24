Биткоин взлетел

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance во вторник растет, превышая отметку в 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.57 мск биткоин дорожал на 1,19%, до 18828 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,9%, до 18975 доллара. Минутами ранее показатель достигал 19065 доллара. В последний раз отметку 19 тысяч долларов биткоин преодолевал 16 декабря 2017 года. На долю биткоина приходится примерно 61,4% всего глобального рынка криптовалют.