Вакцина от COVID обвалила цены на золото 

После того, как золото с лета значительно увеличилось в цене, котировки этого драгоценного металла вновь обрушились до уровня середины июля 2020 года. Причиной этому стало появление эффективной вакцины. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи Comex.

К 9 утра по московскому времени декабрьские фьючерсы на золото опустились до $1823,7 за тройскую унцию, потеряв $14,1 или 0,77%.

Таким образом цены на золото снижаются уже третью сессию подряд. Это происходит, по мнению аналитиков, на фоне новостей о создании высокоэффективной прививки от коронавируса компаниями Pfizer и Moderna.

В понедельник британско-шведская компания AstraZeneca заявила об эффективности её препарата на уровне 70%. В ходе испытаний выяснилось, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от коронавируса составил 62%. При этом он возрастал до 90%, если испытуемые сначала получали малую дозу, а при повторной инъекции — увеличенную дозу препарата. Кроме того, её можно направить в любую часть света из-за возможности хранения в холодильнике.