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Цена Brent достигла максимума с марта 

Investing.com Россия 3 часа назад
Investing.com — Цена фьючерсов на нефть Brent во вторник достигала $46,72 за баррель, а стоимость WTI — $43,74. На черное золото позитивно повлияли новости о вакцинах от коронавируса, пишет Bloomberg.
В последний раз Brent стоила столько 6 марта, когда страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи.
Также Bloomberg сообщает, что нефть поддерживает растущий спрос на сырье в Азии. Так, возобновление авиарейсов в Китае способствует росту спроса на авиационное топливо, по которому значительно ударила пандемия.
Investing.com Россия: последние новости
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Рынки , Видео , Bloomberg
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