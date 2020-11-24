Цена Brent достигла максимума с марта 

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Investing.com — Цена фьючерсов на нефть Brent во вторник достигала $46,72 за баррель, а стоимость WTI — $43,74. На черное золото позитивно повлияли новости о вакцинах от коронавируса, пишет Bloomberg.

В последний раз Brent стоила столько 6 марта, когда страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи.

Также Bloomberg сообщает, что нефть поддерживает растущий спрос на сырье в Азии. Так, возобновление авиарейсов в Китае способствует росту спроса на авиационное топливо, по которому значительно ударила пандемия.