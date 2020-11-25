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«Абсолютно невероятно». Американский индекс Dow Jones впервые в истории превысил 30 000 пунктов 

Секрет Фирмы 1 час назад
Dow Jones впервые в истории превысил 30 000 пунктов
Фото: Reuters
Впервые в истории фондового рынка индекс Dow Jones Industrial Average (охватывает 30 крупнейших компаний США) превысил отметку в 30 000 пунктов. По этому поводу американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором назвал это событие «абсолютно невероятным», а само это число — «священным».
По итогам торгов 24 ноября индекс Dow Jones вырос с 29 529 до 30 046 пунктов (+1,54%). С начала месяца этот показатель прибавил 13% — это лучшая динамика для индекса с 1987 года. Эксперты объясняют её успехом трех вакцин от COVID-19 и началом переходного периода между действующего президента Трампа и преемника на посту американского лидера Джозефа Байдена.
В феврале 2020 года Dow Jones уже приближался к отметке 30 000 пунктов, но в марте из-за пандемии и локдаунов обвалился до 19 000. За 9 месяцев он вырос на 62%, с начала года — на 5,3%.
Трамп выступил в Белом доме с отдельным заявлением по этому поводу. Он поздравил американцев и сотрудников президентской администрации с «абсолютно невероятным» достижением. Политик напомнил, что за время его работы на посту президента это уже 48-й раз, когда фондовые индексы бьют рекорды.
Другие американские индексы тоже на подъёме: S&P 500 (в него входят 500 крупнейших по капитализации фирм США) 24 ноября вырос на 1,6%. Позитив на площадках в США отразился и на России: утром 25 ноября индекс Мосбиржи впервые с февраля поднялся выше 3100 пунктов.
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