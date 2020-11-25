Американские биржи снижаются на фоне слабой статистики

Основные фондовые индексы США в среду преимущественно опускаются после выхода в основном негативной макростатистики по стране, а также в рамках коррекции после роста на 1,3-1,5% ранее, свидетельствуют данные бирж.

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По состоянию на 18.20 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,5% — до 29896,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,08%, до 12046,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,25%, до 3626,22 пункта.

Сдерживают торги слабые данные макростатистики по США. Так, ВВП США в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос на рекордные 33,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), ожидался рост на 33,2%. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 21 ноября выросло до 778 тысяч при прогнозе в 730 тысяч заявок.

Доходы населения в США в октябре неожиданно снизились на 0,7% при ожидаемом росте на 0,1%, расходы — поднялись на 0,5% вместо ожидаемого увеличения на 0,4%. Продажи новых домов в стране в октябре неожиданно уменьшилось на 0,3%, до 999 тысяч, эксперты ожидали рост на 1,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) по окончательной оценке за ноябрь сократился до 76,9 пунктов с уровня октября в 81,8 пункта, ожидалось снижение до 77 пунктов, что соответствовало предварительной оценке.