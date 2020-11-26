Вакцина от COVID-19 вызвала «нирвану» на биржах

Новости о появлении сразу нескольких вакцин от коронавируса привели к «нирване» на фондовых рынках, рассказал аналитик австралийской брокерской компании Pepperstone Group Крис Уэстон . Его слова приводит Bloomberg

«На рынки капитала как будто сошла нирвана позитивного отношения к рискам, и трейдеры теперь могут ни о чем не беспокоиться и просто плыть по течению», — отметил Уэстон.

В настоящее время основные фондовые индексы США растут, а глобальный индекс MSCI World может завершить ноябрь с лучшим показателем за всю историю расчетов. Его рост особенно важен еще и из-за формулы подсчета. Она включает равномерно цены акций всех участвующих компаний, что свидетельствует о спросе на них, а не только на отдельные бумаги.

Аналитики и трейдеры ожидают от Йеллен дополнительных мер помощи американской экономике. Считается, что она договорится в Конгрессе о новом пакете стимулирующих мер — вдобавок к двум триллионам долларов, выделенных весной.

С начала ноября стало известно сразу о нескольких зарубежных вакцинах от коронавируса, успешно прошедших продвинутые фазы клинических испытаний. Среди них совместный препарат американской Pfizer и немецкой BioNTech, а также вакцина от американской Moderna.