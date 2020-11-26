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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском 1 час назад
Рубль растет к доллару
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на три копейки — до 75,54 рубля.
Курс евро увеличился на 10 копеек и составил 90,15 рубля.
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