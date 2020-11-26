Рубль растет к доллару

Все новости на карте

На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара упал на три копейки — до 75,54 рубля.

Курс евро увеличился на 10 копеек и составил 90,15 рубля.