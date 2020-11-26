Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $48 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 19:00 мск стоимость январских фьючерсов на Brent составила $47,75 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $45,02 за баррель.
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–0.01 РТС
1301.83
+0.00
Цена на нефть Brent опустилась ниже $48 за баррель
Фото: РИА Новости
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