Цена на нефть Brent опустилась ниже $48 за баррель 

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $48 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 19:00 мск стоимость январских фьючерсов на Brent составила $47,75 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $45,02 за баррель.