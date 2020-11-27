Азиатские биржи закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом на оптимистичных ожиданиях в отношении экономических перспектив Китая и Южной Кореи, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1%, до 3408,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2253,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,3%, до 26894,68 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,29%, до 2633,45 пункта; австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,53%, до 6601,1 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, до 26644,71 пункта.

Влияние на настроения инвесторов оказали, во-первых, данные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в октябре выросла на 28,2% в годовом выражении после роста на 10,1% месяцем ранее. При этом с начала года показатель вырос на 0,7%, а предыдущие данные — с января по сентябрь — указывали на снижение прибыли крупных промпредприятий в стране на 2,4%.

Статистика из Китая усилила ожидания восстановления второй на величине мировой экономики в следующем году. "В 2021 году прогнозируется рост реального ВВП Китая на 8,2%", — приводит агентство Рейтер мнение стратега UBS Global Research Венди Лю (Wendy Liu). Ранее власти Китая в связи с пандемией коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП на текущий год. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Китая на 1,9% по итогам года и на 8,2% — в 2021 году.

Кроме того, центробанк Южной Кореи в пятницу выпустил новый прогноз, согласно которому ВВП страны сократится по итогам года на 1,1% (прежние ожидания — минус 1,3%).