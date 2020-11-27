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Обнальщикам решили усложнить жизнь 

Lenta.ru 1 час назад
В России собрались усложнить жизнь обнальщикам: Центробанк ратует за создание единой платформы с банками, где можно будет распределять клиентов по зонам риска. РБК уточняет, что регулятор призывает внести изменения в антиотмывочное законодательство, документы уже готовятся.
На платформе кредитные организации смогут оценивать благонадежность компаний и распределять их в зависимости от риска проведения сомнительных операций по трем зонам: в красную, желтую или зеленую. Тем, кто попадет в красную, например, нельзя будет открывать новые счета, проводить любые операции, а также использовать системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП). Желтая зона будет промежуточной, а за клиентами из зеленой не будут так пристально следить.

«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес», — объяснили в ЦБ.

Сейчас, по оценке регулятора, доля клиентов в зеленой зоне составляет порядка 99 процентов, в желтой — 0,3 процента, в красной — 0,7 процента.
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О механизме оценки надежности компаний по принципу светофора сообщалось еще осенью прошлого года. Такой подход заменит нынешний, в рамках которого ЦБ мониторит данные платежных систем, банков, правоохранительных органов и Росфинмониторинга.
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