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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 59 минут назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 75,75 рубля.
Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 90,34 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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