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На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 75,75 рубля.

Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 90,34 рубля.