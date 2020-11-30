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Курс евро: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 50 копеек — до 76,35 рубля.
Курс евро увеличился на 54 копейки и составил 91,27 рубля.
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Рынки , Видео , Евро , Доллар
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