Все новости на карте

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 50 копеек — до 76,35 рубля.

Курс евро увеличился на 54 копейки и составил 91,27 рубля.