​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

«Однако сегодня день начнется с небольшого снижения рынка акций. Американские фьючерсы примерно на треть процента зашли в «красную» зону, чуть менее процента теряет нефть. Но просадка не будет глубокой и длительной. Восходящий тренд как по российскому, так и по американскому рынку акций остается в силе», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.