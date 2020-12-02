Явный сбой: Нефть стремительно падает

Во вторник (1 декабря) цены на нефть упали примерно на 1%, так как инвесторы ждали сигналов от ОПЕК и ее союзников после того, как производители отложили очередное заседание, призванное решить, увеличивать ли добычу с января, сообщает Reuters

Нефть марки Brent упала на 44 цента, или на 0,9%, до 47,44 доллара за баррель к 13:02 по восточному времени (18:02 по Гринвичу), а нефть West Texas Intermediate упала на 68 центов, или 1,5%, до 44,66 доллара.

Обе марки подорожали примерно на 27% в ноябре, чему способствовали надежды, что вакцины от COVID-19 простимулируют мировую экономику и спрос на топливо, а также ожидания того, что производители нефти будут жестко сдерживать добычу на фоне новой волны коронавируса.

Организация стран — экспортеров нефти, Россия и другие союзники — группа, известная как ОПЕК+, отложили переговоры о политике добычи на следующий год до четверга, поскольку основные игроки еще не пришли к согласию, сообщили источники.

«Явный сбой в ОПЕК, который вынудил отложить все встречи ОПЕК+ до четверга, остановил рост цен на нефть, который оказался весьма впечатляющим в прошлом месяце», — сказал Джим Риттербуш, президент Ritterbusch and Associates. «Такое сильное ралли в течение краткосрочного периода привело к техническому состоянию перекупленности, которое во многом объясняет падение цен за последние пару сессий», — отметил он.

Поскольку спрос все еще остается слабым, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений примерно на 8% мирового спроса на первые месяцы 2021 года, и эту позицию поддерживает де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия, говорят источники. Россия же поддерживает постепенный рост.

«Группа, вероятно, найдет компромисс, позволяющий сохранить лицо, при этом наиболее вероятным результатом будет кратковременное продление, за которым последует поэтапный возврат производства», — сказала Хелима Крофт из Royal Bank of Canada.

Опрос 40 экономистов и аналитиков, проведенный агентством Reuters, дает прогноз, что цена на нефть марки Brent в следующем году будет в среднем 49,35 доллара за баррель.