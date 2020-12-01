Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.20
$
76.43
91.19
91.41
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.70
91.22
Индексы и котировки Brent
47.57
+0.08 Золото
1788.32
+0.11 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.1959
+0.0107
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

Санду назвала нечестным долг Молдавии за российский газ, поставленный в Приднестровье 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
Санду назвала нечестным долг Молдавии за российский газ
Фото: Reuters
Долг Молдавии перед российской компанией "Газпром" за газ, поставленный в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), является нечестным и несправедливым. Об этом заявила избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу РБК.
Она отметила, что размер долга за газ составляет $7,5 млрд
Санду заявила о необходимости вывода миротворцев РФ
"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо. Это большая проблема, но ее нужно решать", — сказала Санду.

"Единственное, о чем люди говорят на правом берегу, — это про коррумпированные схемы, про то, что платят за электричество больше, чем они должны, про то, что на правом берегу люди платят за газ, а на левом берегу люди не платят за газ. А потом уже начинается весь этот разговор: а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ?" — добавила она.

В конце прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку газа через Украину еще на один год. Ежегодные потребности Молдавии в топливе без учета непризнанного Приднестровья составляют около 1 млрд куб. м. Свыше 80% от этого объема требуется для прохождения отопительного сезона.
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
ТАСС: последние новости
Страны ОПЕК обсудят добычу на 2021 год на фоне внутренних разногласий Страны ОПЕК обсудят добычу на 2021 год на фоне внутренних разногласий Биткойн вырос в цене более чем на 6% Биткойн вырос в цене более чем на 6% Цена нефти Brent падает на 1,1% на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+ Цена нефти Brent падает на 1,1% на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+
Комментарии 18
Рынки , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение