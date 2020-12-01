Санду назвала нечестным долг Молдавии за российский газ

Долг Молдавии перед российской компанией "Газпром" за газ, поставленный в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), является нечестным и несправедливым. Об этом заявила избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу РБК

Она отметила, что размер долга за газ составляет $7,5 млрд

"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо. Это большая проблема, но ее нужно решать", — сказала Санду.

"Единственное, о чем люди говорят на правом берегу, — это про коррумпированные схемы, про то, что платят за электричество больше, чем они должны, про то, что на правом берегу люди платят за газ, а на левом берегу люди не платят за газ. А потом уже начинается весь этот разговор: а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ?" — добавила она.

В конце прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку газа через Украину еще на один год. Ежегодные потребности Молдавии в топливе без учета непризнанного Приднестровья составляют около 1 млрд куб. м. Свыше 80% от этого объема требуется для прохождения отопительного сезона.