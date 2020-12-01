ЦБ готов построить «дамбу»: деньги с вкладов утекают не туда

Крупнейшие российские банки продолжают терять вкладчиков: россиянам невыгодно держать деньги на депозитах из-за низких ставок. Переток средств из банковской системы в другие формы сбережений наблюдается не один месяц. Центробанку явно не нравится, как россияне распоряжаются теми деньгами, которые раньше «мёртвым грузом» лежали на депозитах. Эксперты указывают, что именно действия ЦБ привели к этой ситуации, теперь же регулятор хочет выступить в качестве того, кто решит проблему. А вот каким образом — разбирался NEWS.ru.

Крупнейшие российские банки десятый месяц подряд сталкиваются с оттоком вкладов населения. В октябре он ускорился: в прошлом месяце россияне забрали с валютных вкладов 1,16 млрд долларов против 1,15 млрд долларов в сентябре. В целом с начала года граждане забрали из банков почти 13 млрд долларов. Активнее всего это происходило во время первой волны пандемии — в марте — тогда из банков увели 4,5 млрд долларов.