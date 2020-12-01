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ЦБ готов построить «дамбу»: деньги вкладчиков утекают не туда 

News.ru 1 час назад
ЦБ готов построить «дамбу»: деньги с вкладов утекают не туда
Фото: ТАСС
Крупнейшие российские банки продолжают терять вкладчиков: россиянам невыгодно держать деньги на депозитах из-за низких ставок. Переток средств из банковской системы в другие формы сбережений наблюдается не один месяц. Центробанку явно не нравится, как россияне распоряжаются теми деньгами, которые раньше «мёртвым грузом» лежали на депозитах. Эксперты указывают, что именно действия ЦБ привели к этой ситуации, теперь же регулятор хочет выступить в качестве того, кто решит проблему. А вот каким образом — разбирался NEWS.ru.
Крупнейшие российские банки десятый месяц подряд сталкиваются с оттоком вкладов населения. В октябре он ускорился: в прошлом месяце россияне забрали с валютных вкладов 1,16 млрд долларов против 1,15 млрд долларов в сентябре. В целом с начала года граждане забрали из банков почти 13 млрд долларов. Активнее всего это происходило во время первой волны пандемии — в марте — тогда из банков увели 4,5 млрд долларов.
Из октябрьского оттока в 1,16 млрд почти 720 млн долларов пришлись на четыре крупнейших банка страны — ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк. Часть клиентов снимали деньги с депозитов, но перекладывали их на текущие счета, чтобы тратить на повседневные ну