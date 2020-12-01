Госдуме возмутились отказом Кишинева возвращать долг, который накопило Приднестровье за поставки российского газа. Избранному президенту Молдавии Майе Санду посоветовали встретиться с представителями непризнанной республики и попытаться решить проблему. Но позиция новых молдавских властей состоит в том, что никто не спрашивал их, хотят они получать российский газ или нет.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников высказал недовольство позицией властей Молдавии по поводу долга за российский газ. Задолженность образовалась за последние несколько лет на территории левобережья Днестра, де-факто неподконтрольной Молдавии.

Калашников уверен, что прозвучавшее ранее заявление президента Санду о необходимости вывода российских миротворцев из региона выглядит необоснованным, так как получается, что жители Приднестровья не имеют отношения к Молдавии.

«Если это не ее страна (Приднестровье — Прим. ред.), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите», — цитирует во вторник 1 декабря РИА «Новости» слова Калашникова.

Депутат также отметил, что Санду, видимо, хочет превратить жителей Приднестровья в «рабов». «А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять», — возмутился Калашников.

Российский депутат посоветовал президенту Молдавии встретиться с представителями Приднестровья и попытаться решить проблему с газом.

Ранее Майя Санду фактически отказалась возвращать долг Молдавии за газ, накопившийся перед Россией из-за потребителей из Приднестровья.

Долг есть, но не наш

Размер молдавского долга составляет внушительную сумму — порядка $7,5 млрд При этом у потребителей с территории правого берега Днестра, в отличие от левого, где расположена непризнанная республика, фактически нет задолженности перед «Газпромом»

«Конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить [долг Приднестровья]. Это нечестно, несправедливо», — заявила президент Санду в интервью «Европейской правде».

По ее словам, ситуация с газовым долгом перед Россией превратилась в реальную проблему, которую придется решать.

«Правобережная Молдова (подконтрольная правительству часть страны) платит за газ, в том числе российский. Также Молдова платит за электричество, для производства которого на левом берегу используют газ, который Россия поставляет Приднестровью. И мы платим полную цену за это! Поэтому даже если Приднестровье использует газ бесплатно и говорит, что долг ложится на Молдову — это не так», — добавила Санду.

После победы Санду на президентских выборах 15 ноября стало известно, что она не признает долг Кишинева за поставки российского газа в Приднестровье. «Мы никогда не признаем этот долг [за газ]. Это долг „властей“ Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет», — заявила тогда Санду.

Формально газовый долг лежит на АО «Молдовагаз», на 50% оно принадлежит «Газпрому». Еще 35,33% у правительства Молдовы, 13,44% — администрации Приднестровья.

Ранее в отчете «Газпрома» сообщалось, что Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ удовлетворил иск российского газового монополиста о взыскании с «Молдовагаз» $246 млн Средства должны пойти на погашение долга за топливо, поставленное еще в 2017 году. В том же документе отмечалось, что долг Молдавии за российский газ в 2011-2019 годах вырос из-за неплатежеспособности потребителей Приднестровья.

Санду, придя к власти в Молдавии, открыто говорит не только о пересмотре формата взаимодействия с Россией, но о смене политического курса в целом.

В частности, она планирует переориентировать страну на вступление в Евросоюз и не признает легитимным присоединение Крыма к России.

Ее предшественник на этом посту Игорь Додон , наоборот, заявлял о многовекторной политике и пытался выстроить дружеские отношения и с Москвой, и с Брюсселем. Правда, он также заявлял, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья.

Отколовшийся регион

Отвечая на вопрос «Европейской правды», считает ли она «Приднестровье оккупированной территорией», Санду ответила так: «Приднестровье — это регион, который откололся (breakaway region), куда представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть. И — да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе, и поставками газа бесплатно, и многими другими способами».

В Приднестровье порядка 60% населения составляют русские и украинцы. Жители этой республики добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.