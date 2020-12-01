Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман Премьера в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.20
$
76.43
91.19
91.41
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.70
91.22
Индексы и котировки Brent
47.57
+0.08 Золото
1788.32
+0.11 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.1959
+0.0107
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

Нефть дешевеет на неопределённости с дальнейшей политикой ОПЕК+ 

Прайм 2 часа назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно снижаются после новостей о переносе заседаний ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63%, до 47,58 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,71%, до 45,02 доллара за баррель.
Основное внимание инвесторов сосредоточено на заседаниях ОПЕК и ОПЕК+. Ожидалось, что в понедельник с вопросом сохранения или несохранения условий соглашения после Нового года определится ОПЕК, а во вторник — весь альянс, однако собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться сегодня, однако, как сообщили источники РИА Новости, оно перенесено на 3 декабря.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

"ОПЕК+ застряла между молотом и наковальней, потому что краткосрочные индикаторы показывают, что спрос в Европе и США слабый, но сильный в Азии", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

Однако при этом он отметил, что несмотря на признаки раскола внутри альянса тот факт, что он отложил встречу на два дня, чтобы разобраться в разногласиях, "это положительный знак".
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Прайм: последние новости
Биржи Великобритании, Франции и Германии рекордно выросли за ноябрь Биржи Великобритании, Франции и Германии рекордно выросли за ноябрь Золото рекордно подешевело в ноябре Золото рекордно подешевело в ноябре Сечин рассказал о перспективах роста цен на нефть Сечин рассказал о перспективах роста цен на нефть
Комментарии 1
Рынки , ОПЕК , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение