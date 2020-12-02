Фондовые индексы АТР слабо растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном слабо поднимаются после сильного роста в ноябре, сдерживают рынки от коррекционного снижения ожидания по вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09%, до 3454,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 2289,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,07%, до 26548,78 пункта.

Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,3%, до 2668,47 пункта, ранее он вновь обновил исторический рекорд — до 2675,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,01%, до 6589,4 пункта, японский Nikkei 225 — поднимался на 0,12%, до 26819,19 пункта, показатель также обновил — ранее в среду индекс впервые почти за 30 лет достиг 26884 пунктов.

В ноябре мировые фондовые рынки показали значительный рост на фоне ожиданий по вакцине от коронавируса. Эффективность по нескольким вакцинам уже была оценена как высокая, что улучшило ожидания рынков относительно перспектив восстановления экономики, которая пострадала в первую половину года от первой волны коронавируса.

В среду динамика роста несколько ослабла из-за фиксации инвесторами прибыли, но оптимизм по поводу вакцин сохраняется и сдерживает индексы от снижения. Ранее американская Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса может достигать эффективности до 100% при тяжелых случаях COVID-19. А в ЕС уже в течение нескольких недель примут решение по заявке Pfizer и BioNTech на вакцину от коронавируса, сообщило Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) во вторник.