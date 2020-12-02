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ЦБ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 6,5 млрд рублей

ТАСС
1 час назад
Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 1 декабря на сумму 6,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 30 ноября, также составил 6,5 млрд рублей.
С 10 марта ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 538,8 млрд рублей.
Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.
Рынки,Видео,Центральный банк России,
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