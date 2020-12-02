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На открытии торгов в среду, 2 декабря, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара вырос на три копейки — до 75,88 рубля.

Курс евро увеличился на две копейки и составил 91,50 рубля.