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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов в среду, 2 декабря, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на три копейки — до 75,88 рубля.
Курс евро увеличился на две копейки и составил 91,50 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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