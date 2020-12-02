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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов в среду, 2 декабря, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на три копейки — до 75,88 рубля.
Курс евро увеличился на две копейки и составил 91,50 рубля.
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