Маск призвал готовиться к обвалу акций Tesla 

Создатель и глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск предупредил сотрудников компании о рисках обвала акций, сообщает CNBC.

По мнению миллиардера, сотрудники концерна должны сосредоточиться на получении прибыли компанией и сокращать расходы.

"Инвесторы высоко оценивают нашу будущую прибыльность, но если в какой-то момент они не поверят в это, то наши акции немедленно рухнут, как суфле под кувалдой", — пишет Маск в электронном письме своим сотрудникам.

Инженер призвал сотрудников внимательно контролировать расходы.

Фактическая прибыльность Tesla очень низкая. По оценкам Маска, это около 1% за прошедший год.

"Чтобы совершить автомобильную революцию, мы должны сделать электромобили и стационарные батареи доступными для всех", — пояснил глава компании.

Напомним, что в конце ноября текущего 2020 года рыночная капитализация Tesla впервые достигла отметки в 500 миллиардов долларов. 24 ноября акции торговались на отметке в 527,48 доллара за бумагу. В планах компании — что 21 декабря она попадет в биржевой индекс S&P 500.