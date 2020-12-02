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Маск призвал готовиться к обвалу акций Tesla 

Прайм и ещё 3 30 минут назад
Маск призвал готовиться к обвалу акций Tesla
Фото: Reuters
Создатель и глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск предупредил сотрудников компании о рисках обвала акций, сообщает CNBC.
По мнению миллиардера, сотрудники концерна должны сосредоточиться на получении прибыли компанией и сокращать расходы.

"Инвесторы высоко оценивают нашу будущую прибыльность, но если в какой-то момент они не поверят в это, то наши акции немедленно рухнут, как суфле под кувалдой", — пишет Маск в электронном письме своим сотрудникам.

Инженер призвал сотрудников внимательно контролировать расходы.
Фактическая прибыльность Tesla очень низкая. По оценкам Маска, это около 1% за прошедший год.

"Чтобы совершить автомобильную революцию, мы должны сделать электромобили и стационарные батареи доступными для всех", — пояснил глава компании.

Напомним, что в конце ноября текущего 2020 года рыночная капитализация Tesla впервые достигла отметки в 500 миллиардов долларов. 24 ноября акции торговались на отметке в 527,48 доллара за бумагу. В планах компании — что 21 декабря она попадет в биржевой индекс S&P 500.
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Рынки , Компании , Илон Маск
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