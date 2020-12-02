Цена Urals вернулась на докризисный уровень

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на этой неделе превысила $47 за баррель, то есть достигла уровня начала марта, с которого она обвалилась из-за развала сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, сообщает ценовое агентство Argus.

Так, цена Urals в Северо-Западной Европе 1 декабря выросла на $0,46 — до $47,19 за баррель (CIF Роттердам). Премия на сорт второй торговый день подряд остается на уровне $0,28 за баррель относительно Североморского датированного.

Стоимость российской нефти в Средиземноморье выросла на $0,46 — до $47,86 за баррель (CIF Аугуста). Премия на сорт не меняется пятый торговый день и составляет $0,95 за баррель к Североморскому датированному.

Котировки Urals растут вслед за Brent в преддверии заседания ОПЕК+ 3 декабря, на котором страны-нефтеэкспортеры должны принять решение об уровнях сокращения добычи нефти на ближайшие месяцы 2021 года.