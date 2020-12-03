Goldman Sachs повысил целевую цену Tesla

Акции американского производителя электрокаров Tesla (NASDAQ:TSLA) выросли после того, как инвестиционный банк Goldman Sachs (NYSE:GS) повысил их рейтинг с «нейтрального» до «рекомендуемого к покупке» и поднял целевую цену до $780, пишет Business Insider.

Такое решение банк принял, руководствуясь тем, что в настоящее время ускоряется массовое внедрение электромобилей, снижение цен на батареи, и как следствие — на сами электрокары, а также усиленная забота правительств об окружающей среде и нулевым выбросам углерода в атмосферу, что в конечном плане приведет к отказу от автомобилей с более высоким уровнем загрязнения в течение 10-20 лет.

Производство незагрязняющих атмосферу машин — главное преимущество Tesla, у которой также есть и другие, «экологически чистые» продукты, включая солнечные панели и крыши, и все это открывает компании многообещающие возможности. База клиентов компании быстро увеличивается.

В результате повышения рейтинга акций Tesla инвестиционным банком Goldman Sachs в четверг и их ориентировочной цены до $780, акции компании на премаркете в четверг выросли на 3%, а в целом за этот год — на целых 592%.

Во многом это объясняется предстоящим включением Tesla в индекс S&P 500 21 декабря и исчезновением опасений по поводу ее способности получать прибыль.

«Энергетические предприятия также должны извлечь выгоду из сдвига в политике регулирующих органов в сторону сокращения выбросов углерода и использования чистой энергии, рост стоимости рынка солнечной энергии ускорился», — заметили стратеги банка.

Благодаря своему преимуществу в области производства электромобилей Tesla может извлекать выгоду из быстро растущей базы клиентов.

На сегодняшний день у акций этой компании, согласно данным MarketBeat, имеется 11 рекомендаций «продавать», 10 «держать», 11 рейтингов «покупать» и 1 рекоменация «срочно покупать».

— При подготовке использованы материалы Business Insider