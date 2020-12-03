Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.75
90.90
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.37
89.92
Индексы и котировки Brent
48.49
+0.08 Золото
1833.85
–0.03 РТС
1335.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.2150
+0.0297
18.11
1.1853
30.11
22.11
08.11

Акции Ozon обновили исторический максимум 

Прайм 1 час назад
Акции Ozon обновили исторический максимум
Фото: Ozon
Акции Ozon взлетели в цене более чем на 11% и обновили исторический максимум, отыгрывая сообщение о том, что АФК "Система" не планирует продавать свои акции этого маркетплейса и верит в их рост, следует из данных торгов.
К 18.35 мск акции Ozon дорожают на 11%, до 3534 рубля, а несколькими минутами ранее прибавляли 11,4%, достигая исторического максимума в 3548 рублей; при этом индекс Московской биржи теряет более 1%.
Ранее в четверг президент АФК "Система" Владимир Чирахов в ходе телефонной конференции сообщил, что холдинг не планирует продавать свои акции Ozon и верит в рост их котировок.
Он пояснил, что из-за lock up (когда после IPO крупные акционеры определенный период не могут продавать свои бумаги компании) АФК "Система" не может продавать свою долю в Ozon в течение полугода, но и по истечении этого срока он не думает, что АФК будет продавать акции Ozon, потому что верит, что они еще вырастут в цене.
Московская биржа запустила торги акциями российского маркетплейса Ozon 24 ноября в рамках первичного публичного размещения (IPO). Также бумаги Ozon торгуются на американской высокотехнологической бирже Nasdaq.
Видео дня. Криптовалюты хотят обложить налогом
Прайм: последние новости
Официальный курс евро на пятницу снизился до 91,19 рубля Официальный курс евро на пятницу снизился до 91,19 рубля Договорится ли Саудовская Аравия с ОАЭ? Договорится ли Саудовская Аравия с ОАЭ? Доллар достиг двухлетнего минимума к евро и иене Доллар достиг двухлетнего минимума к евро и иене
Комментарии
Рынки , Владимир Чирахов , АФК Система , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение