Акции Ozon обновили исторический максимум 

Акции Ozon взлетели в цене более чем на 11% и обновили исторический максимум, отыгрывая сообщение о том, что АФК "Система" не планирует продавать свои акции этого маркетплейса и верит в их рост, следует из данных торгов.

К 18.35 мск акции Ozon дорожают на 11%, до 3534 рубля, а несколькими минутами ранее прибавляли 11,4%, достигая исторического максимума в 3548 рублей; при этом индекс Московской биржи теряет более 1%.

Ранее в четверг президент АФК "Система" Владимир Чирахов в ходе телефонной конференции сообщил, что холдинг не планирует продавать свои акции Ozon и верит в рост их котировок.

Он пояснил, что из-за lock up (когда после IPO крупные акционеры определенный период не могут продавать свои бумаги компании) АФК "Система" не может продавать свою долю в Ozon в течение полугода, но и по истечении этого срока он не думает, что АФК будет продавать акции Ozon, потому что верит, что они еще вырастут в цене.

Московская биржа запустила торги акциями российского маркетплейса Ozon 24 ноября в рамках первичного публичного размещения (IPO). Также бумаги Ozon торгуются на американской высокотехнологической бирже Nasdaq.