Спрогнозирован курс доллара на конец года 

Рост российской валюты продолжится до конца декабря, считает заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

«До конца года мы ждем укрепления национальной валюты, и скорее всего, закрывать его мы будем в диапазоне 73,50−74,50 руб. по доллару», — сказал он «Свободной прессе».

Он отметил, что поддержку рублю оказывают позитивная динамика котировок на внешних фондовых и сырьевых рынках. При этом инвесторы взяли паузу в покупке российских облигаций, поэтому мощного скачка вверх от рубля ожидать не стоит.

«Возвращение больших покупателей на рынок госдолга стало бы триггером для нашей валюты», — заявил Лушин.

По его словам, потенциал роста рубля ограничен. Негативное влияние оказывает неопределенность политики в отношении РФ со стороны уходящей и новой администрации Белого дома и продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в России.

Эксперт считает, что пока рубль будет следовать за общей динамикой валют развивающихся стран.

Ранее, как сообщал «Рамблер», исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов спрогнозировал, что курсы доллара и евро до конца года будут колебаться в диапазоне 76,4–80,5 и 89,3–94,1 соответственно.