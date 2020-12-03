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Рубль обновил трёхмесячный максимум к доллару на дорожающей нефти 

Прайм 1 час назад
Рубль обновил трёхмесячный максимум
Фото: РИА Новости
Курс рубля вечером уверенно растет и к доллару, и к евро, отыгрывая приближение стоимости нефти к максимумам с марта после решений ОПЕК+.
Рост западных фондовых индексов и курсов "развивающихся" валют оказывает дополнительную поддержку валюте РФ, обновляющей максимумы к доллару со 2 сентября.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.59 мск снижается на 68 копеек, до 74,39 рубля, а ранее в четверг опускался до 74,26 рубля. Курс евро в то же время теряет 59 копеек, достигая 90,29 рубля, следует из данных Мосбиржи.
Доллар ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

РУБЛЬ УВЕРЕННО РАСТЕТ НА НЕФТИ

Рубль вечером в четверг уверенно растет против основных резервных валют, отыгрывая возобновившийся рост котировок нефти к максимумам с марта. Стоимость фьючерсов на сорт нефти Brent прибавляет сейчас 1,2%, достигая 48,8 доллара за баррель, после появления определенности относительно решений ОПЕК+. В частности, альянс решил увеличить добычу нефти с января на 0,5 миллиона баррелей в сутки, далее участники будут проводить ежемесячные министерские заседания. При этом ОПЕК+ не установил срок действия своих новых договоренностей о росте добычи нефти.
"Развивающиеся" валюты также растут к доллару, который сам по себе в целом выглядит слабым — ранее в четверг он снизился к иене и евро до минимальной отметки более чем за два года. Инвесторы внимательно следят за ситуацией с пакетом экономической помощи в США.
Западные фондовые индексы прибавляют, также сигнализируя о росте аппетита к риску. Поддержка приходит от макроэкономических данных. В частности, за минувшую неделю число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось до 712 тысяч заявок вместо ожидаемого уменьшения до 775-780 тысяч.
В итоге доллар и евро падают к рублю вечером на 0,7-1%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Цены на нефть в свете проходящего заседания ОПЕК+ продолжают колебаться выше уровня 48 долларов, а санкционное затишье добавляет российской валюте уверенности, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС мир инвестиций".

"В дальнейшем ожидаем попыток американской валюты закрепиться в диапазоне 73-75 рублей. Однако ухудшение внешнего фона может спровоцировать волну восстановления доллара. В этом случае валюта США попытается отыграть часть потерь и вернуть уровень 75 рублей", — добавил Зварич.

"На наш взгляд, потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, сдержанность аппетита к риску перед выходными в условиях давления вирусного фактора может в конце недели вернуть доллар ближе к отметке 75 рублей", — заключил Бахтин.
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Рынки , Александр Бахтин , Богдан Зварич , Промсвязьбанк
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