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Курс рубля вырос к доллару и к евро после решений Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+).

Российская валюта отыграла приближение стоимости нефти к мартовским показателям и обновила максимумы к доллару со 2 сентября. Курс американской валюты снизился на 68 копеек, до 74,39 рубля, а евро потеряло 59 копеек и достигло 90,29 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает рост западных фондовых индексов и курсов "развивающихся" валют. Ранее стало известно, что участники ОПЕК+ согласовали ежемесячное повышение добычи нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки.