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Курс рубля обновил трехмесячный максимум 

Москва24 2 часа назад
Курс рубля вырос к доллару и к евро после решений Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+).
Российская валюта отыграла приближение стоимости нефти к мартовским показателям и обновила максимумы к доллару со 2 сентября. Курс американской валюты снизился на 68 копеек, до 74,39 рубля, а евро потеряло 59 копеек и достигло 90,29 рубля, следует из данных Мосбиржи.
Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает рост западных фондовых индексов и курсов "развивающихся" валют. Ранее стало известно, что участники ОПЕК+ согласовали ежемесячное повышение добычи нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки.
По итогам ноября мировые цены на нефть выросли в стоимости на 27,8 процента по марке Brent и на 26,7 процента по марке WTI. За минувшую неделю нефть подорожала на 7-8 процентов, когда стало известно об успешных испытаниях вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech.
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Рынки , Видео , Pfizer
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