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Соглашение ОПЕК+ отправило в историю апокалипсис рубля 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Апокалипсис рубля отправили в историю
Фото: ТАСС
Нефть толкает рубль к укреплению, заметил ФБА «Экономика сегодня» финансовый аналитик Александр Егоров.
Рубль обновил трехмесячный максимум к доллару после решения ОПЕК+. Курс рубля доходил до 74,26 единицы за доллар, однако по евро тенденция менее заметная, и это связано с падением американца на мировом рынке.

Настроения на рынке меняются

CNBC сообщает о падении доллара на минимумы за последние два с половиной года. Коррекция вызвана изменением настроений инвесторов, опасающихся эффекта от дальнейшего фискального стимулирования ФРС и американского правительства.
На ситуацию влияют ожидания восстановления мировой экономики. Так что усиление рубля является результатом не только позитивных сдвигов на энергетическом рынке, но и оздоровления глобальной конъюнктуры.
На мировом рынке против доллара идет давление, а на его снижение ставку сделали спекулянты. При таком балансе американский доллар всегда снижается к евро, фунту стерлингов, новозеландскому, канадскому и австралийскому долларам.
Доллар перестает быть антикризисным средством сохранения средств, а спекулянты снова играют на рисковых активах, включая нефть.
Решение ОПЕК+ по увеличению коллективной добычи привело к повышению цен на нефть. С утра нефть торговалась на уровне в 49,66 доллара за баррель. Она может преодолеть отметку и в 50 долларов.
В мировой экономике мало что изменилось. «Коронакризис» давит на развитые страны, которые в ноябре понесли новые потери из-за второго локдауна. Есть надежда на вакцину, но пока это больше из разряда разговоров.
Американо-европейская вакцина Pfizer далека от промышленного выпуска, пусть и ЕС заявил о готовности приобрести 300 млн копий. Для этого необходимо наладить производство, а это не самый простой вопрос и для развитых стран.
Только сейчас на мировом рынке позитивные настроения, и это толкает рубль вверх по отношению к доллару.

Положение рубля серьезно улучшилось

«Более фундаментального обстоятельства, чем нефть, для рубля нет, но давление на доллар осуществляется по широкому спектру вопросов и вызвано стимулирующими мерами американских властей», — констатирует Егоров.

Нефть подходит к отметке в 50 долларов за баррель. Финансист замечает, что не ясно, будет ли пробита данная отметка, но намечается новый диапазон нефти к доллару в 45-50 долларов за баррель, а на оптимизме дело может уйти еще выше.
На долю РФ из январского повышения добычи по соглашению ОПЕК+ приходится 125 тысяч баррелей в сутки.
Учитывая, что Москва весной согласилась сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, то цифра несущественная, хотя она даст пространство для маневра: нефтегазовая отрасль РФ продолжает тяжело переживать ограничения.

«Положительную роль играет вакцина. В декабре вакцинация начнется в ЕС, и это поддержит интерес к рисковым активам. Пандемия и ограничения привели к отказу от рисков, а теперь дело раскручивается в обратном направлении», — резюмирует Егоров.

Постепенно на рынке создается благоприятная ситуация, правда, опережающая реальное положение в российской и мировой экономиках.

«Ситуация для рисковых активов благоприятная. В Европе и в России все не просто с пандемией, но это не мешает миру начинать готовиться к восстановлению мировой экономики», — заключает Егоров.

Диапазон в 75-75,3 единиц к доллару рубль в ноябре продавить не смог, но в декабре это случилось. Рубль ушел ниже по доллару и укрепился до уровня в 75 единиц, где и будет оставаться в ближайшее время.

«Не исключено, что на рубль повлияет спрос на валюту — это связано с будущим открытием границ, тем не менее, ничего суперплохого для российской валюты не просматривается», — констатирует Егоров.

Единственным проблемным моментом являются санкции, но данный вопрос отложен до 20 января, когда состоится инаугурация Байдена. После этого все будет зависеть от нового качества российско-американских отношений.
Байден для РФ является менее приятным персонажем, чем Трамп, но вряд ли при нем антироссийская политика США ужесточится. При Трампе «музыку заказывали» в американском Конгрессе, а там давно сложился двухпартийный консенсус по России.

«Санкции после прихода Байдена могут усилиться, но пока он не вступил в должность. Кроме того, не ясно, насколько его антироссийская предвыборная риторика будет реализована на практике», — резюмирует Егоров.

Внешнеполитические риски есть, но дело идет к диапазону рубля 73-75 единиц за доллар.

Доллар за 70 рублей вполне реален

«Восстановление мировой экономики подразумевает и восстановление экономики РФ. Макроэкономические показатели у России неплохие. Инфляция находится в допустимых границах, а падение ВВП не такое сильное, как на Западе. Это связано с тем, что у нас малый и средний бизнес менее развиты, еще положительно сказывается рост в Китае», — заключает Егоров.

Благодаря этому, как утверждает финансист, на горизонте просматривается курс в 70 рублей за американский доллар.

«Дело зависит от динамики нефти, от баланса спроса и предложения на энергетическом рынке. Цифра 70 вполне просматривается, а разный апокалипсис в 80-100, о котором люди говорят для хайпа — малореален», — констатирует Егоров.

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Рынки , Статьи , Экономика , Александр Егоров , ФРС , ЕС , ФБА "Экономика сегодня"
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