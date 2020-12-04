Эксперт пояснил заметное укрепление рубля 

«EUR/USD растет, подтвердилась ранее высказанная нами идея, что цели роста пары лежат выше 1.2. Барьер уже преодолен в начале недели, к середине курс прошел уже отметку 1.21. Полагаем, в районе 1.21-1.22 рост возьмет паузу в ожидании декабрьских решений ЕЦБ и ФРС. EUR/RUB на фоне роста EUR/USD, продолжает консолидацию в районе 90, в краткосрочной перспективе ожидаем незначительного снижения — в район 88.5-89.5», — сделал эксперт прогноз курса евро.