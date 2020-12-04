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Эксперт пояснил заметное укрепление рубля 

Свободная пресса 2 часа назад
Эксперт пояснил заметное укрепление рубля
Фото: ТАСС
Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже. Если на открытии курс доллара вырос на 3 копейки относительно показателя предыдущего дня и составлял 74,43 рубля, то к вечеру «американец» впервые с сентября опустился ниже отметки 74 руб.

«Укрепление рубля идет в рамках общего тренда падение доллара по всему спектру FOREX. Трейдеры убеждены, что американская валюта вступает в долгосрочный период циклической слабости, связанный с тем, что ФРС США вынуждена агрессивнее других основных центробанков наращивать свой баланс, стремясь достичь инфляции выше 2%», — считает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

По мнению эксперта, рублю в моменте так же помогло дальнейшее восстановление рынка нефти. «Нефть уверенно закрепилась выше летних максимумов в ожидании окончания локдаунов в ЕС и восстановления спроса. При этом участники рынка надеются, что ОПЕК+ отложит плановое наращивание добычи, позволив нефти расти дальше. Если эти надежды не оправдаются, нефть может просесть на 10-15%, но это не окажет критического воздействия на курс рубля, который движется сейчас, в основном, с хорошей корреляцией с основными фондовыми индексами», — отметил аналитик.
Курс евро на открытии торгов составлял 90,39 руб. К 16:00 мск евро стоил 90,10 руб.

«EUR/USD растет, подтвердилась ранее высказанная нами идея, что цели роста пары лежат выше 1.2. Барьер уже преодолен в начале недели, к середине курс прошел уже отметку 1.21. Полагаем, в районе 1.21-1.22 рост возьмет паузу в ожидании декабрьских решений ЕЦБ и ФРС. EUR/RUB на фоне роста EUR/USD, продолжает консолидацию в районе 90, в краткосрочной перспективе ожидаем незначительного снижения — в район 88.5-89.5», — сделал эксперт прогноз курса евро.

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Рынки , Дмитрий Голубовский , ФРС , ЕС , Московская биржа , ЕЦБ
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